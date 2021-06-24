А потім Шевченко відправив австрійців грати з Італією

Україна пройшла в 1/8 фіналу не без допомоги Бельгії, Данії, Іспанії та Швеції. Ці збірні здобули важливі для нас перемоги в матчах Фінляндією, Росією, Словаччиною та Польщею.

До теми Збірна України вийшла в 1/8 фіналу Євро-2020

Найбільше Україна вдячна Швеції, з якою і зустрінеться в 1/8 фіналу. Натомість Австрія, яка перемогла "синьо-жовтих" у групі, в 1/8 фіналу зіграє проти фаворита турніру – Італії.

Прохід України в 1/8 фіналу вже розлютив австрійців, які вважають, що наша збірна "купила" УЄФА. Про росіян годі й говорити. За поребриком "бомбить" не на жарт.

Сила українців у тому, що ми не тільки радіємо виходу в плей-офф, але й сміємося із самих себе. Мережа просто вибухнула смішними мемами про вихід України в 1/8 фіналу.



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