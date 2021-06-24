Соперником Украины в 1/8 стала Швеция. Зато Австрия, которая обошла нашу команду в группе, встретится с Италией – одним из фаворитов турнира.

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Они специально проиграли матч и попали на Швецию

Выход Украины в 1/8 финала и наш соперник сильно разозлили австрийских фанатов. Те считают, что Украина намеренно проиграла Австрии, чтобы занять третье место и сыграть со Швецией, а не Италией.

Болельщики обвиняют Украину в коррупции якобы наша сборная дала взятку УЕФА. Также фанаты разъяренные, потому что Украина попала в легкую половину сетки плей-офф.

Huber: Уже давно не секрет, что УЕФА очень любит страны из Восточной Европы: Азербайджан, Россия, Венгрия, Польша, Украина, Румыния, Казахстан... И все знают почему УЕФА так лояльно относится к подобным странам и их косякам. Ведь Австрия не будет давать взятки и не будет покупать благосклонность футбольных чиновников. Сколько Украина дала денег УЕФА, чтобы там закрыли глаза на их грязные дела? Не секрет, что Россия и Азербайджан давали взятки УЕФА, чтобы провести у себя Евро, несмотря на все нарушения прав человека, политические притеснения и так далее. Так почему и от Украины не взять денег?

Anulu: Какое отвращение от футбола чувствуешь, когда такое происходит. 99%, что Украина специально нам проиграла, чтобы не попасть на Италию. Не верю в отмазки Шевченко, что у них не было сил. Вот увидите, на Швецию выйдут и будут носиться по полю 90 минут!

Stefan: Где же справедливость? Австрия боролась за победу и получила соперника сильнее, чем Украина, которая откровенно сливала матч с нами. В УЕФА считают, что это нормально, что это справедливо? Почему там молчат и не хотят наказывать Украину? Ведь все и все понимают, даже если нет прямых доказательств.

Timo: Заслужили украинцы, или не заслужили выйти в плей-офф... это уже не имеет никакого значения. Их план сработал, поэтому они получили себе в 1/8 Швецию, а нам "подарили" матч с Италией. И теперь можно жаловаться в УЕФА, ФИФА и даже Лозаннский суд – смысла никакого не будет от этого всего. Можно только поболеть за Швецию в 1/8, ведь они действительно молодцы и заслужили выйти в четвертьфинал.

Mayer: Если бы Австрия заранее знала о том, что 3 очков хватит для выхода в плей-офф, да еще и можно будет получить в соперники Швецию, то мы бы вряд ли забивали голы в ворота Украины. Просто Шевченко решил рискнуть и ему улыбнулась удача. Мы решили не рисковать, поэтому теперь сыграем против Италии.

Bernhard: Сколько там УЕФА платит сборным за выход из плей-офф? Два миллиона евро или около того? Вот представьте, что Украина "подарит" половину Чеферину или кому-то из верхушки УЕФА, чтобы никто не рассматривал внимательно их слив. Не стоит забывать, что Чеферин – словенец, там тоже очень много коррупции. И по всем этим запретами ЛГБТ-акций видно, что в УЕФА сейчас руководят люди, которым главное – это деньги.

Pelzl: Боже, за что?! За что ты этих уродов награждаешь, а нас наказываешь?! Мало того, что они специально проиграли матч и попали на Швецию, так у них еще и сетка идеальная: в четвертьфинале Англия или Германия, в 1/2 Нидерланды...

Poiss: Невероятно, правда? Австрия набирает 6 очков, выигрывает два матча в группе и занимает второе место, но шансов в 1/8 практически не будет. Украина чудом выиграла у Северной Македонии, затем, возможно, специально проиграла Австрии, а ее соперником становится Швеция. Как это возможно?! Я в шоке. Неправильно это все, не должно такого быть...

Grutter: В Украине хорошие болельщики, пришлось пообщаться с ними в Бухаресте. Хотя я тоже презираю украинскую сборную, но не могу желать неудачи ей в плей-офф. Пусть будет как будет. В конце концов, обычные болельщики не виноваты в том, что творили Шевченко и его команда в матче с Австрией. Уверен, что простые люди осуждали сборную Украины за такие махинации.

Johaness: Это даже забавно. После матча с нами украинцы уже сидели на чемоданах и готовы были поехать домой. Швеция помогла им еще немного побыть на турнире как случайным гостям. Но ничего страшного, через неделю Украина снова вылетит с Евро, на этот раз окончательно. А пока пусть немного порадуются своему невероятному везению, если совесть позволяет.