Сестры Музычук не поддержали устранение шахматистов России и Беларуси

Львовская областная шахматная призвала отстранить российскую и белорусскую шахматные федерации от ФИДЕ. Однако это письмо не поддержали "королевы Украины по шахматам" Анна и Мария Музычук.

Очень странная позиция шахматисток из Львова

Львовская областная шахматная газета написала открытое письмо президенту федерации шахмат Украины Виктору Капустину. В письме идет речь о немедленном рассмотрении вопроса по исключению федераций враждебных стран от ФИДЕ, а то есть союзов Беларуси и России.

Читайте также УЕФА не будет прекращать трансляции топовых футбольных турниров в России

В таком обращении есть еще три пункта, относящиеся к странам-врагам.

Какие еще пункты прописаны в письме

Полный запрет на участие всех российских и белорусских шахматистов во всех турнирах, проводимых при поддержке и организации ФИДЕ.

Запрет всем российским и белорусским тренерам, арбитрам, официальным лицам участвовать в любых соревнованиях, проводимых под эгидой ФИДЕ, и немедленно уволить граждан этих стран с любых должностей в Совете и комиссиях ФИДЕ.

Немедленная и безоговорочная отставка Аркадия Дворковича с должности президента ФИДЕ, как пособника и давнего приспешника кровавого диктатора Путина.

Такое письмо было сформировано после того, как все на планете узнали о жутких зверствах, которые сделали оккупанты под Киевом – Гостомеле, Ирпене, Буче и других городках.

Все бы ничего, но это письмо не подписали одни из самых титулованных гроссмейстерок Украины и мира – Анна и Мария Музычук. Сестры не поддерживают ужесточение санкций против России и Беларуси в шахматном мире.

В связи с этим с 4 апреля 2022 ЛОШФ прекратил сотрудничество с известными украинскими шахматистками, которые родом из Львова, и начал процедуру их исключения из Президиума и членства в федерации.