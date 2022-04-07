Сестры Музычук не поддержали устранение шахматистов России и Беларуси

7 апреля 2022 , 22:55
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Источник:

фейсбук ЛОШФ

Львовская областная шахматная призвала отстранить российскую и белорусскую шахматные федерации от ФИДЕ. Однако это письмо не поддержали "королевы Украины по шахматам" Анна и Мария Музычук.

Очень странная позиция шахматисток из Львова

Львовская областная шахматная газета написала открытое письмо президенту федерации шахмат Украины Виктору Капустину. В письме идет речь о немедленном рассмотрении вопроса по исключению федераций враждебных стран от ФИДЕ, а то есть союзов Беларуси и России.

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В таком обращении есть еще три пункта, относящиеся к странам-врагам.

Какие еще пункты прописаны в письме

  • Полный запрет на участие всех российских и белорусских шахматистов во всех турнирах, проводимых при поддержке и организации ФИДЕ.
  • Запрет всем российским и белорусским тренерам, арбитрам, официальным лицам участвовать в любых соревнованиях, проводимых под эгидой ФИДЕ, и немедленно уволить граждан этих стран с любых должностей в Совете и комиссиях ФИДЕ.
  • Немедленная и безоговорочная отставка Аркадия Дворковича с должности президента ФИДЕ, как пособника и давнего приспешника кровавого диктатора Путина.

Такое письмо было сформировано после того, как все на планете узнали о жутких зверствах, которые сделали оккупанты под Киевом – Гостомеле, Ирпене, Буче и других городках.

Все бы ничего, но это письмо не подписали одни из самых титулованных гроссмейстерок Украины и мира – Анна и Мария Музычук. Сестры не поддерживают ужесточение санкций против России и Беларуси в шахматном мире.

В связи с этим с 4 апреля 2022 ЛОШФ прекратил сотрудничество с известными украинскими шахматистками, которые родом из Львова, и начал процедуру их исключения из Президиума и членства в федерации.

Почему украинки на стороне шахматистов враждебных стран

Заместитель президента ЛОШФ Назар Фирман прокомментировал странную ситуацию в комментарии для издания "НВ".

По его словам, украинки не поддержали письмо из-за того, что считают, что не все россияне плохие.

Гроссмейстерки Анна и Мария Музычук свои подписи под письмом не поставили, они считают, что "не все так однозначно" и что "не все россияне плохи",
– рассказал заместитель президента ЛОШФ.

Фирман добавил, что это уже далеко не первый случай, когда сестры Музычук демонстрируют шаткую позицию по поводу войны в Украине, которую начала Россия. Украинкам нравится работа россиянина Дворковича в кресле президента ФИДЕ.

Для нас такая позиция львовянок странная, мы решили прекратить сотрудничество с ними. Организация начала процедуру их исключения из президиума и членства в федерации,
– добавил Фирман.

Мария Музычук: главное

  • Многократная чемпионка Украины в 2015 году стала чемпионкой мира. В этом же году была признана лучшей шахматисткой мира.
  • В составе женской сборной Украины получила много достижений: чемпионка мира (2013), чемпионка Европы (2013), серебряный призер шахматной Олимпиады (2018), а трижды становилась третьей – 2012, 2014 и 2016 годах.

Анна Музычук: коротко о достижениях

  • Дважды побеждала на чемпионате мира по молниеносным шахматам (2014, 2016). В 2016 году стала чемпионкой мира по скорым шахматам. Вицечемпионка мира среди женщин 2017 года по классическим шахматам.
  • Два раза поднималась на высшую строчку пьедестала на чемпионате Украины.
  • Чемпионка мира среди шахматисток в возрасте до 20 лет (2010) и до 16 лет (2006).
Автор: Софія Кулай