Сестры Киченок не смогли выйти в следующий раунд парного разряда на Ролан Гаррос. Украинский тандем проиграл итальянско-российской паре.

Теннисистки провели на корте 2 часа 7 минут. Украинки уступили соперницам в трех сетах, информирует 24 канал.

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Людмила Киченок / Надежда Киченок – Варвара Грачева / Ясмине Паолини 1:2 (3:6, 6:4, 4:6)

В первом матче украинки проиграли дуэту Грачева / Паолини. В первом сете украинский тандем отдал соперницам три своих подачи, но взял у соперниц два сета на их подаче. Но это не помогло украинкам победить в первой партии – 3:6 в пользу соперниц.

Во втором сете все кардинально изменилось. Пары по очереди брали геймы друг у друга. Девятый гейм стал ключевым во второй партии, украинки проявили характер и взяли два гейма подряд, завершился сет в свою пользу – 6:4.

Все решалось в третьем сете, который был по сценарию похож на вторую партию. Теннисистки показывали равную игру на корте, но ключевым стал снова девятый гейм. После которого соперницы украинок оставили за собой два гейма и праздновали победу в сете – 4:6.

В парном разряде Украину также представят Даяна Ястремская, Екатерина Козлова, Марта Костюк, Катерина Бондаренко и Катарина Завацкая.

Добавим, что в одиночном разряде единственной представительницей Украины на турнире осталась Элина Свитолина. Остальные четыре украинки покинули Ролан Гаррос уже на старте соревнований.