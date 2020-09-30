Сестри Киченок не змогли вийти у наступний раунд парного розряду на Ролан Гаррос. Український тандем програв італійсько-російській парі.

Тенісистки провели на корті 2 години 7 хвилин. Українки поступились суперницям у трьох сетах, інформує 24 канал.

До теми: Світоліна з труднощами вийшла у третє коло Ролан Гаррос

Людмила Киченок / Надежда Киченок – Варвара Грачева / Ясмине Паолини 1:2 (3:6, 6:4, 4:6)

У першому матчі українки програли дуету Грачова / Паоліні. у першому сеті український тандем віддав суперницям три своїх подачі, але взяв у суперниць два сети на їх подачі. Але це не допомогло українкам перемогти у першій партії – 3:6 на користь суперниць.

У другому сеті вже кардинально змінилось. Пари по черзі брали гейми одні в одних. Дев'ятий гейм став ключовим у другій партії, українки проявили характер та взяли два гейми поспіль, завершився сет на свою користь – 6:4.

Все вирішувалось у третьому сеті, який був за сценарієм схожий до другої партії. Тенісистки показували рівну гру на корті, але ключовим став знову дев'ятий гейм. Після якого суперниці українок залишили за собою два гейми та святкували перемогу у сеті – 4:6.

У парному розряді Україну також представлять Даяна Ястремська, Катерина Козлова, Марта Костюк, Катерина Бондаренко і Катаріна Завацька.

Додамо, що в одиночному розряді єдиною представницею України на турнірі залишилась Еліна Світоліна. Інші чотири українки покинули Ролан Гаррос вже на старті змагань.