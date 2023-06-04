Сестры Алексиевы принесли Украине вторую медаль в Суперфинале КМ по артистическому плаванию
В Овьедо продолжается первый в истории Суперфинал Кубка мира по артистическому плаванию. По результатам сезона украинки также принимают участие в этом соревновании для лучших спортсменов.
Во второй соревновательный день Украина не осталась без наград. В технической программе дуэтов наши девушки продемонстрировали отличное выступление, пишет 24 Канал.
По теме Украина завоевала историческое "серебро" в Суперфинале Кубка мира по артистическому плаванию
Просмотр оценок судей сменил для Украины "серебро" на "бронзу"
Марина и Владислава, по результатам своего выступления, сначала получили от судей 254.1350 баллов, однако после просмотра оценок у наших звездных сестер отобрали более 12 баллов. Это сместило их на одну позицию вниз, но не лишило медалей.
Медальное выступление сестер Алексиевых: смотрите видео
Призерки Суперфинала Кубка мира по артистическому плаванию (баллы)
1. Айрис Тио Касас / Алиса Ожогина (Испания) – 255.4066
2. Эв Планекс / Анастасия Баяндина (Франция) – 242.4900
3. Марина Алексеева / Владислава Алексиева (Украина) – 242.0541Интересно. Впереди, 4 июня, выступления для Украины в дуэте произвольной программы и акробатической группе.