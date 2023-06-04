У другий змагальний день Україна не залишилася без нагород. У технічній програмі дуетів наші дівчата продемонстрували чудовий виступ, пише 24 Канал.

По темі Україна здобула історичне "срібло" у Суперфіналі Кубка світу з артистичного плавання

Перегляд оцінок суддів змінив для України "срібло" на "бронзу"

Марина та Владислава, за результатами свого виступу, спочатку отримали від суддів 254.1350 бала, проте, після перегляду оцінок, у наших зіркових сестер відбрали понад 12 балів. Це змістило їх на одну позицію вниз, але не позбавило медалей.

Медальний виступ сестер Алексіївих: дивіться відео

Призерки Суперфіналу Кубка світу з артистичного плавання (бали)

1. Айріс Тіо Касас / Аліса Ожогіна (Іспанія) – 255.4066

2. Ев Планекс / Анастасія Баяндіна (Франція) – 242.4900

3. Марина Алексіїва / Владислава Алексіїва (Україна) – 242.0541

Цікаво. Попереду, 4 червня, ще виступи для України в дуеті довільної програми та акробатчній групі.