Во второй соревновательный день Украина не осталась без наград. В технической программе дуэтов наши девушки продемонстрировали отличное выступление, пишет 24 Канал.

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Просмотр оценок судей сменил для Украины "серебро" на "бронзу"

Марина и Владислава, по результатам своего выступления, сначала получили от судей 254.1350 баллов, однако после просмотра оценок у наших звездных сестер отобрали более 12 баллов. Это сместило их на одну позицию вниз, но не лишило медалей.

Медальное выступление сестер Алексиевых: смотрите видео

Призерки Суперфинала Кубка мира по артистическому плаванию (баллы)

1. Айрис Тио Касас / Алиса Ожогина (Испания) – 255.4066

2. Эв Планекс / Анастасия Баяндина (Франция) – 242.4900

3. Марина Алексеева / Владислава Алексиева (Украина) – 242.0541

Интересно. Впереди, 4 июня, выступления для Украины в дуэте произвольной программы и акробатической группе.