Золотые украинки: сестры Алексеевы стали чемпионками Кубка мира по артистическому плаванию
Сборная Украины по артистическому плаванию завоевала вторую медаль на Кубке мира в Монпелье. "Золото" на счету сестер Алексеевых.
Во французском Монпелье продолжается второй этап Кубка мира по артистическому плаванию. Второй соревновательный день Украина начала с "серебра" Марты Фединой в техническом соле. Медальный почин продолжили сестры Алексеевы.
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Марина и Владислава Алексеевы стали победительницами в произвольной программе среди дуэтов. Наши артистические пловчихи набрали рекордную сумму баллов – 370,2791 и заслуженно завоевали золотые награды.
"Серебро" досталось японскому дуэту Моэ Хига/Маширо Ясунага, а "бронза" Кейт Шортман/Изабель Торп из Великобритании.
Кубок мира. Дуэт, произвольная программа
- 1. Марина Алексеева / Владислава Алексеева (Украина) – 370,2791 балла
- 2. Мое Хига / Маширо Ясунага (Япония) – 334,0125
- 3. Кейт Шортман / Изабель Торп (Великобритания) – 324,3958
Видео выступления Марины и Владиславы Алексеевых
Напомним, что это уже третья награда сестер Алексеевых в дебютном сезоне Кубка мира. В активе украинок две серебряные медали на первом этапе в канадском Маркеме.