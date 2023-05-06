Во французском Монпелье начался второй этап Кубка мира по артистическому плаванию. Второй соревновательный день принес награду в копилку сборной Украины.

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Украинская артистическая пловчиха Марта Федина выступила в соло технической программы. Ее выступление под композицию "Волшебная скрипка" покорил симпатии судей и зрителей. В итоге украинка набрала 264,1833 балла.

Золотые награды достались Юкико Инуи из Японии, а "бронза" испанке Айрис Тио.

Видео выступления Марты Фединой

Результат в соло технической программы

1. Юкико Инуи (Япония) – 282,2583 балла

2. Марта Федина (Украина) – 263,3083

3. Айрис Тио Касас (Испания) – 254,6542

Напомним, что на первом этапе Кубка мира по артистическому плаванию Марта Федина выиграла "золото" в техническом соле.