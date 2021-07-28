Еще осенью сестра Роналду назвала коронавирус обманом после того, как сам футболист заболел.

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"Сейчас я неплохо себя чувствую, у меня заметны улучшения с каждым днем, и, что самое лучшее, я теряю вес, который успела набрать за этот отпуск. Не все так плохо. И моя семья всегда рядом", – написала Катя в инстаграме.

В октябре 2020 года, когда коронавирусом заразился Роналду, Авейру написала: "Самый большой обман в жизни. Если Криштиану придется разбудить мир, то он послан нам Богом".