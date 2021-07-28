Ще осінню сестра Роналду назвала коронавірус обманом після того, як сам футболіст захворів.

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"Зараз я непогано почуваюсь, у мене помітні поліпшення з кожним днем, і, що найкраще, я втрачаю вагу, яку встигла набрати за цю відпустку. Не все так погано. І моя сім'я завжди поруч", – написала Катя в інстаграмі.

У жовтні 2020 року, коли коронавірусом заразився Роналду, Авейру написала: "Найбільший обман в житті. Якщо Кріштіану доведеться розбудити світ, то він посланий нам богом".