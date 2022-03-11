20-летняя Юлия с двумя промахами стала 82-й, а 17-летняя Елена с четырьмя ошибками во время стрельбы завершила гонку на 85-м месте, сообщает 24 канал.

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Победительницей гонки стала француженка Жюлия Симон. Даже с кругом штрафа она опередила Ванессу Фогт из Германии. Топ-3 закрыла норвежка Каролин Кноттен.

Сначала сборная Украины по биатлону планировала досрочно завершить сезон из-за вторжения России на территорию нашей страны. Однако двум спортсменкам удалось эвакуироваться из страны.

Теперь они соревнуются за Украину на этапе Кубка мира, который является дебютным в их карьере. Ранее биатлонистки выступали только на юниорских этапах Кубка IBU.

Результаты гонки

1. Жюлия Симон (Франция, 0+1) 20:45.8

2. Ванесса Фогт (Германия, 0+0)+11.0

3. Каролин Кноттен (Норвегия, 0+0)+12.8

…

82. Юлия Городна (Украина, 2+0) +4:33.9

85. Елена Городна (Украина, 1+3) +5:11.7