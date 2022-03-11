20-річна Юлія з двома промахами стала 82-ою, а 17-річна Олена із чотирма помилками під час стрільби завершила гонку на 85-му місці, повідомляє 24 канал.

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Переможницею гонки стала француженка Жюлія Сімон. Навіть з колом штрафу вона випередила Ванессу Фогт із Німеччини. Топ-3 замкнула норвежка Каролін Кноттен.

Спочатку збірна України з біатлону планувала достроково завершити сезон через вторгнення Росії на територію нашої країни. Проте двом спортсменкам вдалось евакуюватись з країни.

Тепер вони змагаються за Україну на етапі Кубка світу, який є дебютним в їхній кар'єрі. Раніше біатлоністки виступали лише на юніорських етапах Кубка IBU.

Результати гонки

1. Жюлія Сімон (Франція, 0+1) 20:45.8

2. Ванесса Фогт (Німеччина, 0+0) +11.0

3. Каролін Кноттен (Норвегія, 0+0) +12.8

…

82. Юлія Городна (Україна, 2+0) +4:33.9

85. Олена Городна (Україна, 1+3) +5:11.7