Сестры Алексеи завоевали для Украины 6-ю медаль чемпионата мира в артистическом плавании

Сборная Украины продолжает свое выступление на проходящем в Венгрии чемпионате мира по водным видам спорта. "Сине-желтые" уже получили 6 наград.

Вторая награда для сестер-близнецов

На дугу ступень пьедестала поднялись сестры-близнецы Марина и Владислава Алексеи. Этот чемпионат мира является дебютным для украинок, пишет 24 канал.

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Для украинских синхронисток уже второе серебро чемпионата мира в Венгрии в дуэте. 19 июня сестры заняли второе место в технической программе. В этот раз они поднялись на пьедестал в случайной программе.

Девушки одолели квалификацию со вторым результатом. Как и в технической программе, они уступили соперницам из Китая Ван Люи и Ван Цяньи.

В финале китаянки также завоевали первенство, заработав 95.5667 балла. Украинки Алексеи остановились на "серебряной" позиции: их произвольную программу оценили чуть выше, чем в квалификации – 94.1667 баллов. "Бронза" досталась австрийкам Анне-Марии и Эйрине Александре, получившим 92.8 балла.

Призеры ЧЕ в произвольной программе

Ван Льюи / Ван Цяньи (Китай) – 95.5667 Марина Алексиева / Владислава Алексиева (Украина) – 94.1667 Анна-Мария Александре / Эйрине Александре (Австрия) – 92.8

В общем, для украинских синхронисток это третья награда чемпионата мира в Венгрии. Кроме выступлений в дуэте, они имеют в своем активе "золото" в командной комбинации.

Украина занимает третье место в медальном зачете чемпионата мира-2022 в артистическом плавании с пятью наградами (1 "золото" + 4 "серебра" + 0 "бронз")