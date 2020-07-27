В ночь на понедельник по киевскому времени в итальянской Серии А завершился 36-й тур. И завершился он чемпионским матчем "Ювентуса".

Ювентус – Сампдория 2:0

Голы: Роналду, 45 + 7, Бернардески, 67

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Футболисты "Ювентуса" оформили чемпионство за два тура до окончания Серии А. "Старая синьора" в домашнем матче со счетом 2:0 обыграла "Сампдорию", сообщает 24 канал.

Решающий момент произошел в конце первого тайма, уже в добавленное время. Хозяева оригинально разыграли штрафной, и никем не прикрытый Криштиану Роналду точным ударом под штангу открыл счет.

Во втором тайме туринский коллектив удвоил свое преимущество на 67-й минуте. Причем Федерико Бернардески в 27 матчах забил свой первый мяч в сезоне. Он удачно добил после того, как вратарь отразил мощный "выстрел" Криштиану.

Ювентус – Сампдория видеообзор матча

"Ювентус" – в девятый раз подряд чемпион Италии