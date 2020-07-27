Шикарный гол Роналду принес "Ювентусу" девятое подряд чемпионство в Италии: видео
В ночь на понедельник по киевскому времени в итальянской Серии А завершился 36-й тур. И завершился он чемпионским матчем "Ювентуса".
Ювентус – Сампдория 2:0
Голы: Роналду, 45 + 7, Бернардески, 67
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Футболисты "Ювентуса" оформили чемпионство за два тура до окончания Серии А. "Старая синьора" в домашнем матче со счетом 2:0 обыграла "Сампдорию", сообщает 24 канал.
Решающий момент произошел в конце первого тайма, уже в добавленное время. Хозяева оригинально разыграли штрафной, и никем не прикрытый Криштиану Роналду точным ударом под штангу открыл счет.
Во втором тайме туринский коллектив удвоил свое преимущество на 67-й минуте. Причем Федерико Бернардески в 27 матчах забил свой первый мяч в сезоне. Он удачно добил после того, как вратарь отразил мощный "выстрел" Криштиану.
Ювентус – Сампдория видеообзор матча
"Ювентус" – в девятый раз подряд чемпион Италии
- "Ювентус" набрал 83 очка и стал недосягаемым для преследователей за два тура до конца сезона.
- Клуб в девятый раз подряд стал чемпионом Италии – это рекордная по продолжительности серия в пятерке ведущих европейских лиг.
- За всю историю "Ювентус" завоевал свой 36-й национальный титул и с большим отрывом лидирует по этому показателю в Италии – у "Милана" и "Интера" по 18 чемпионств.