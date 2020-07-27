Розкішний гол Роналду приніс "Ювентусу" дев'яте поспіль чемпіонство в Італії: відео
У ніч на понеділок за київським часом в італійській Серії А завершився 36-й тур. І завершився він чемпіонським матчем "Ювентуса".
Ювентус – Сампдорія 2:0
Голи: Роналду, 45+7, Бернардескі, 67
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Футболісти "Ювентуса" оформили чемпіонство за два тури до закінчення Серії А. "Стара синьйора" у домашньому матчі з рахунком 2:0 обіграла "Сампдорію", повідомляє 24 канал.
Вирішальний момент стався в кінці першого тайму, вже у доданий час. Господарі оригінально розіграли штрафний, і ніким не прикритий Кріштіану Роналду точним ударом під штангу відкрив рахунок.
У другому таймі туринський колектив подвоїв свою перевагу на 67-й хвилині. Причому Федеріко Бернардескі в 27 матчах забив свій перший м'яч у сезоні. Він вдало добив після того, як воротар відбив потужний "постріл" Кріштіану.
Ювентус – Сампдорія відеоогляд матчу
"Ювентус" – вдев'яте поспіль чемпіон Італії
- "Ювентус" набрав 83 очки та став недосяжним для переслідувачів за два тури до кінця сезону.
- Клуб в дев'ятий раз поспіль став чемпіоном Італії – це рекордна за тривалістю серія в п'ятірці провідних європейських ліг.
- За всю історію "Ювентус" завоював свій 36-й національний титул і з великим відривом лідирує за цим показником в Італії – у "Мілана" та "Інтера" по 18 чемпіонств.