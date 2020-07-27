У ніч на понеділок за київським часом в італійській Серії А завершився 36-й тур. І завершився він чемпіонським матчем "Ювентуса".

Ювентус – Сампдорія 2:0

Голи: Роналду, 45+7, Бернардескі, 67

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Футболісти "Ювентуса" оформили чемпіонство за два тури до закінчення Серії А. "Стара синьйора" у домашньому матчі з рахунком 2:0 обіграла "Сампдорію", повідомляє 24 канал.

Вирішальний момент стався в кінці першого тайму, вже у доданий час. Господарі оригінально розіграли штрафний, і ніким не прикритий Кріштіану Роналду точним ударом під штангу відкрив рахунок.

У другому таймі туринський колектив подвоїв свою перевагу на 67-й хвилині. Причому Федеріко Бернардескі в 27 матчах забив свій перший м'яч у сезоні. Він вдало добив після того, як воротар відбив потужний "постріл" Кріштіану.

Ювентус – Сампдорія відеоогляд матчу

"Ювентус" – вдев'яте поспіль чемпіон Італії