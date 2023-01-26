Хватит уже протирать штаны: легендарный защитник может вернуться в сборную Испании

Серхио Рамос, после долгой паузы выступлений за сборную Испании, может вернуться в ряды национальной сборной. В этом заинтересован новый главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте.

Главный тренер "Фурии Роха" планирует провести капитанскую встречу с Серхио Рамосом. Однако диалог между сторонами еще не обеспечивает защитнику ПСЖ место в заявке сборной Испании.

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Возможно возвращение легенды

Луис де ла Фуэнт рассматривает вариант с возвращением Серхио Рамоса в качестве капитана команды. Все будет зависеть от кондиций маститого центрального защитника. Также коуч испанцев планирует также провести встречи с другими ветеранами сборной по капитанству Рамоса, такими как: Коке, Жорди Альба, Аспиликуэта и Альваро Мората.

У Рамоса осталось несколько недель, чтобы доказать, что он в хорошей физической форме. Ближайшие матчи сборной Испании датируются мартом в рамках отбора к Евро-2024. "Фурия Роха" проведет поединки против сборных Норвегии и Шотландии. Свой последний матч за испанскую сборную Рамос провел еще в 2021 против сборной Косово.

Серхио Рамос в составе "Фурии роха"