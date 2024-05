Сериал Football Must Go On ("Футбол должен продолжаться") рассказывает о выступлениях Шахтера в Лиге чемпионов-2022/2023 во время полномасштабной войны в Украине. Тогда команда под руководством Игоря Йовичевича заняла третье место в группе, пройдя в плей-офф Лиги Европы, однако вылетела в 1/8 финала.

Важное достижение для Шахтера

Фильм о "горняках" опередил других четырех номинантов: сериал об автогонках Formula 1: Drive to Survive (Netflix), сериал о бейсболе Hard Knocks (HBO), реалити-шоу о реслинге Monster Factory (Apple TV) и сериал об американском футболе Quarterback (Netflix).

Генеральный директор Шахтера поделился эмоциями от полученной кинонаграды.

Радуюсь и грущу одновременно по этому поводу. Радуюсь, потому что это наша победа, где мы конкурировали с такими грандами, как Formula 1: Drive to Survive, Quarterback. Поэтому поздравляю всех наших поклонников и болельщиков с этой победой! Благодарен компании CBS, Петеру Радовичу, Алексу Гейлу и Владимиру Мули и всей творческой команде, которая работала над сериалом. Скучаю, потому что это фильм об ужасных днях войны, о боли, слезы, страдания. Но в любом случае это – победа. Наша, победа всей Украины. Потому что мир должен знать о войне, и мы будем использовать каждую возможность, чтобы получить мировую поддержку в борьбе против агрессора,

– отметил Сергей Палкин.



Награда Sports Emmy Awards / Фото из соцсетей ФК Шахтер

Отметим, что в сезоне-2023/2024 Шахтер стал чемпионом Украины, а также завладел Кубком Украины.