Манчестер Сити стал чемпионом Англии сезона-2023/2024. Для команды Гвардиолы это четвертое чемпионство подряд.

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Награда для Гвардиолы

Пеп Гвардиола получил награду лучшего тренера сезона-2023/2024 от Английской Премьер-лиги. На награду также претендовали Унаи Эмери (Астон Вилла), Микель Артета (Арсенал), Андони Ираола (Борнмут) и Юрген Клопп (Ливерпуль).

Испанец также поделился эмоциями от завоевания титула.

Я хочу разделить эту награду! Особенно с Микелем Артетой за невероятную работу, которую он проделывал до последнего матча, доводя напряжение в чемпионской гонке до предела. Конечно, с Юргеном Клоппом за незабываемую борьбу на протяжении многих лет. И с Унаи Эмери, который снова сделал нечто невероятное, выведя Астон Виллу в Лигу чемпионов. И с Андони Ираолой за то, что он сделал в Борнмуте в своем первом сезоне в АПЛ, оправившись после тяжелого начала,

– поделился Пеп Гвардиола.

Он также добавил, что для него большая честь работать рядом с такими тренерами и выиграть этот трофей. В частности, что в будущем они постараются защитить эту награду.

Манчестер Сити во главе с Пепом Гвардиолой также удалось выиграть Лигу чемпионов в сезоне-2022/2023.

Важно! В субботу, 25 мая, в 17:00 состоится финал Кубка Англии, где за трофей будут соревноваться Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед. "Горожане" смогут записать еще один трофей на свой счет.

Напомним, что Пеп Гвардиола планирует покинуть команду в конце сезона-2024/2025. Причиной является то, что испанец хочет больше времени посвятить семье, с которой редко видится с момента переезда в Манчестер.