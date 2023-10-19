Речь идет о Серхио Роберто, 17 октября присоединившемся к группе травмированных. На восстановление капитана Барселоны уйдет 2-6 нед.

К теме Барселона получит мощное усиление к матчу против Шахтера в Лиге чемпионов

Какая-то катастрофа в Барселоне

В таком случае 31-летний правый защитник пропустит матчи против Атлетик Бильбао в Ла Лиге (22 октября), донецкого Шахтера в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов (25 октября), а также не поможет "блаугранас" в "Эль-Классико" против Реала (28 октября).

Отметим, что в лазарете каталонского клуба есть целая группа ведущих футболистов: Роберт Левандовский, Фрэнки де Йонг, Педри, Жюль Кунде, Рафинья, Ламин Ямал и Бальде. Однако два последних уже 17 октября провели тренировки в общей группе.

Также Барселона не спешит с возвращением на футбольное поле Левандовского и Педри. Хави не хочет рисковать здоровьем своих лидеров перед принципиальным матчем против Реала в Ла Лиге.

Правда, есть вероятность того, что Педри выйдет в игре Лиги чемпионов против Шахтера.

К слову. Барселона и Шахтер проведут две встречи в групповом раунде Лиги чемпионов. Первая 25 октября (дома для испанцев), а вторая встреча запланирована на 7 ноября (на выезде).

Напомним, что Серхио Роберто был одним из футболистов Барселоны, которые в свое время передавали поздравления российским болельщикам каталонского клуба. Вторым таким игроком был Бальде.