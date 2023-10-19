Речь идет о Серхио Роберто, 17 октября присоединившемся к группе травмированных. На восстановление капитана Барселоны уйдет 2-6 нед.
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Какая-то катастрофа в Барселоне
В таком случае 31-летний правый защитник пропустит матчи против Атлетик Бильбао в Ла Лиге (22 октября), донецкого Шахтера в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов (25 октября), а также не поможет "блаугранас" в "Эль-Классико" против Реала (28 октября).
Отметим, что в лазарете каталонского клуба есть целая группа ведущих футболистов: Роберт Левандовский, Фрэнки де Йонг, Педри, Жюль Кунде, Рафинья, Ламин Ямал и Бальде. Однако два последних уже 17 октября провели тренировки в общей группе.
Также Барселона не спешит с возвращением на футбольное поле Левандовского и Педри. Хави не хочет рисковать здоровьем своих лидеров перед принципиальным матчем против Реала в Ла Лиге.
Правда, есть вероятность того, что Педри выйдет в игре Лиги чемпионов против Шахтера.
Напомним, что Серхио Роберто был одним из футболистов Барселоны, которые в свое время передавали поздравления российским болельщикам каталонского клуба. Вторым таким игроком был Бальде.
- В текущем сезоне-2023/2024 фланговый защитник провел до травмы 6 поединков, в которых забил 1 гол.
- Роберто является питомцем каталонского гранда, который с 2013-го выступает за первую команду, хотя долгое время не мог закрепить за собой место в старте. Но потом дождался своего звездного времени.
- В футболке Барселоны Серхио отыграл уже 355 поединков (17 голов и 40 ассистов).
- Его контракт с "блаугранасом" истекает в конце этого сезона, но в соглашении есть опция пролонгации ее еще на год.