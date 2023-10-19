Мова йде про Серхіо Роберто, який 17 жовтня приєднався до групи травмованих. На відновлення капітана Барселони піде 2-6 тижні.
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Якась катастрофа у Барселоні
У такому разі 31-річний правий захисник пропустить матчі проти Атлетік Більбао у Ла Лізі (22 жовтня), донецького Шахтаря у 3-му турі групового раунду Ліги чемпіонів (25 жовтня), а також не допоможе "блаугранас" у "Ель-Класіко" проти Реала (28 жовтня).
Відзначимо, що у лазареті каталонського клубу є ціла група провідних футболістів: Роберт Левандовський, Френкі де Йонг, Педрі, Жуль Кунде, Рафінья, Ламін Ямал і Бальде. Однак двоє останніх вже 17 жовтня провели тренування у загальній групі.
Також Барселона не буде поспішати із поверненням на футбольне поле Левандовського та Педрі. Хаві не хоче ризикувати здоров'ям своїх лідерів перед принциповим матчем проти Реала у Ла Лізі.
Щоправда, є ймовірність, що Педрі вийде у грі Ліги чемпіонів проти Шахтаря.
Нагадаємо, що Серхіо Роберто був одним із футболістів Барселони, які свого часу передавали вітання російським уболівальникам каталонського клубу. Другим таким гравцем був Бальде.
- У поточному сезоні-2023/2024 фланговий захисник провів до травми 6 поєдинків, у яких забив 1 гол.
- Роберто є вихованцем каталонського гранда, який із 2013-го виступає за першу команду, хоча довгий час не міг закріпити за собою місце у старті. Але згодом таки дочекався свого зіркового часу.
- У футболці Барселони Серхіо відіграв вже 355 поєдинків (17 голів та 40 асистів).
- Його контракт із "блаугранас" спливає вкінці цього сезону, але в угоді є опція пролонгації її ще на рік.