Упал с коня и получил копытом в шею: голкипер ПСЖ попал в реанимацию после несчастного случая
Источник:Marca
Серхио Рико не слишком удачно отпраздновал чемпионство своей конанды. Голкипер находится в тяжелом состоянии.
Серхио Рико упал с коня, который после того копытом ударил его по шее. В настоящее время вратарь ПСЖ находится в реанимации.
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Никто и не мог подумать
Серхио Рико 27-го мая смог с ПСЖ завоевать очередное чемпионство во Франции. Испанский голкипер решил в спокойной атмосфере отпраздновать тотальный триумф своего коллектива, однако Рико даже не мог себе представить последствия его будущего отдыха. Уже через день после победы над Страсбуром, 28 мая голкипер отправился в Эль-Росио для езды верхом.
Там вратарь французского гранда и получил страшную травму. Сначала Серхио не понятным образом упал с коня, после чего животное ударило футболиста копытом в шею. Такой "конфликт" с парнокопытным серьезно отразился на здоровье Рико.
После страшного инцидента испанского голкипера вертолетом доставили в больницу в Севилье. К тому же Рико был инкубирован (введение трубки во наружное или внутреннее отверстие тела). Стоит отметить, что состояние голкипера ПСЖ оценивается как тяжелое, однако стабильное. В настоящее время испанский футболист находится под наблюдением врачей.
Карьера испанского голкипера
- Как уже отмечалось выше, Серхио Рико начал свой путь в испанском коллективе. В свое время пребывания в Севилье голкипер поездил по арендам, в том числе был в Фулхеме, а закончил свои временные путешествия в ПСЖ, где впоследствии и остался.
- Французский гранд отдал за испанского вратаря 6 миллионов евро, однако основным ему стать в состоянии парижан не суждено. Рико отправился в аренду в Мальорку, а с 2020 года он провел всего 13 матчей за ПСЖ. Более того, в текущем сезоне Серхио не отыграл ни одной минуты в футболке французского гранда.
- Без богатой игровой практики Рико в свое время вызывался в сборную Испании. За "Фурию Роха" Серхио провел всего один матч, в котором пропустил один гол.