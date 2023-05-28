Серхіо Ріко впав з коня, який після того копитом вдарив його по шиї. Наразі воротар ПСЖ перебуває у реанімації.
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Ніхто й не міг подумати
Серхіо Ріко 27-го травня зміг з ПСЖ вибороти чергове чемпіонство у Франції. Іспанський голкіпер вирішив у спокійній атмосфері відсвяткувати тотальний тріумф свого колективу, проте Ріко навіть не міг собі уявити наслідків його майбутнього відпочинку. Уже за день після звитяги над Страсбуром, 28-го травня голкіпер відправився до Ель-Росіо для їзди верхи.
Там воротар французького гранду і отримав страшну травму. Спершу Серхіо не зрозумілим чином впав з коня, після чого тварина вдарила футболіста копитом у шию. Такий "конфлікт" з парнокопитним серйозно відобразився на здоров'ї Ріко.
Після страшного інциденту іспанського голкіпера гелікоптером доставили до лікарні у Севільї. До того ж Ріко був інкубований (введення трубки у зовнішній або внутрішній отвір тіла). Варто відзначити, що стан голкіпера ПСЖ оцінюється як “важкий”, проте стабільний. Наразі іспанський футболіст перебуває під наглядом лікарів.
Кар'єра іспанського голкіпера
- Як уже вище зазначалось, Серхіо Ріко розпочав свій шлях у іспанському колективі. За своїх часів перебування у Севільї голкіпер поїздив по орендах, зокрема був у Фулхемі, а закінчив свої тимчасові подорожі у ПСЖ, де згодом і залишився.
- Французький гранд віддав за іспанського воротаря 6 мільйонів євро, проте основним йому стати у стані парижан не судилося. Ріко відправився у оренду в Мальорку, а з 2020-го року він провів всього 13 матчів за ПСЖ. Ба більше, у поточному сезоні Серхіо не відіграв жодної хвилини у футболці французького гранда.
- Без багатої ігрової практики Ріко свого часу викликався до збірної Іспанії. За "Фурію Роха" Серхіо провів всього один матч, в якому пропустив один гол.