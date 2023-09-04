Севилья объявила о подписании Серхио Рамоса. Маститый центрбек не повел себя на средства Саудовской Аравии.

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Опыт не помешает

Легендарный защитник вернулся домой. Серхио Рамос после ухода из ПСЖ официально стал игроком Севильи, с которой согласовал контракт на один год с возможностью его пролонгирования еще на один сезон. Стоит отметить, что испанский центрбек мог оказаться в Саудовской Аравии, а именно в Аль-Иттихаде (где выступают Карим Бензема, Н'Голо Канте, Жота, Фабинью), активно интересовавшийся Рамосом.

Но вот большие суммы Ближнего Востока не смогли откупить Серхио. Более того, жена футболиста также повлияла на его выбор, поскольку не была готова переезжать в арабскую страну. Сам же Рамос питал надежду завершить свою карьеру в Севилье, однако сначала руководство клуба выступало против такой идеи, но теперь все звезды идеально сошлись.

Серхио Рамос / инстаграмм Севильи

Любопытно. "Нервионцы", подписавшие Серхио Рамоса бесплатно в роли свободного агента, еще и смогут заявить его на групповой этап Лиги чемпионов. Дело в том, что защитник – питомец клуба, поэтому испанский коллектив и получил такую возможность.

Представление Рамоса:

Напомним, что Серхио Рамос выступал в Севилье с 2003 по 2005 год. Если конкретнее, Серхио провел за "рохобланкос" 39 матчей, в которых забил два гола. Именно хорошие выступления в состоянии "нервионцев" и помогли центрбеку оказаться в Реале, а затем в ПСЖ и стать звездой мирового футбола, выиграв немало титулов, среди которых и Лига чемпионов.