Однако поединок начался не по плану Бордо. Уже на 22-й минуте гости повели в счете 0:1. Тогда в матче началось самое интересное, пишет 24 Канал.

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Глупость фаната забрала шанс на Лигу

Автором гола в ворота Бордо стал Люка Буадес, тот побежал праздновать взятие ворот поближе к трибунам, за что получил "на орехи". Разъяренный фанат Бордо сумел пробежать мимо стюарда и выплеснуть свой гнев, толкнув футболиста Родеза.

Фанат Бордо толкнул футболиста Родеза: смотрите видео

Тот упал на газон, у него было подозрение на сотрясение мозга. После этого главный судья досрочно приостановил этот поединок и вернул команды в подтрибунное помещение.

Теперь Бордо угрожает техническое поражение из-за столь чрезмерных эмоций их болельщика. Это был матч последнего тура второй по силе футбольной лиги Франции.

Вышедший на поле в стартовом составе Бордо клуб Данила Игнатенко не сумел воспользоваться шансом и повыситься в классе. Бордо остается играть в Лиге 2.

Гавр и Мец в следующем сезоне-2023/2024 выступят в Лиге 1. Команда украинского опорника уступила первые два места 6 и 3 балла соответственно.

К слову. В сезоне-2022/2023 Игнатенко провел в футболке Бордо 36 матчей, в которых отличился 2 голами и одним ассистом.