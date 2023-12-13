Хозяева поля одержали победу со счетом 2:1 и обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы. Испанский же коллектив закончил групповой этап только с 2 очками и покинул еврокубки.

Читайте также 14 из 16 команд уже известны: кто вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Ветеран футбола продолжает "штамповать" голы

Несмотря на отрицательный результат для гостей, в их составе был игрок, который запомнит этот матч и с положительной стороны. Единственный гол за Севилью забил Серхио Рамос, отличившись "паненкой" с пенальти.

Это взятие ворот стало знаковым для легендарного футболиста. Он забил 17-й гол в Лиге чемпионов, что сделало его самым результативным защитником в истории самого престижного еврокубка. До этого Серхио Рамос делил лидерство с Роберто Карлосом и Жераром Пике.

Отметим, что в Лиге чемпионов легендарный испанец 15 раз отличался взятием ворот, играя за мадридский Реал и дважды в составе Севильи. Серхио Рамос забивал в ворота 15 разных соперников, а вратари Баварии и Атлетико доставали мяч дважды из своих ворот после голов испанца.

Интересно. Всего Серхио Рамос забил 136 мячей за карьеру – 113 на клубном уровне и 23 за сборную Испании.

Смотрите видеообзор матча Ланс – Севилья (исторический гол Рамоса на 03:39)