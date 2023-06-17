С возвращением: звездный защитник ПСЖ снова окажется в Испании, но не в Реале
Источник:Sport.es
Серхио Рамос продолжает поиск нового места трудоустройства. Испанский защитник имеет возможность оказаться в родном клубе.
Серхио Рамос может перейти в Севилью. Поездку на "заработки" забраковала жена испанского центрбека.
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Время домой
Недавно французский гранд объявил о том, что Серхио Рамос остаться состояние ПСЖ по завершению текущего сезона. Таким образом, маститому футболисту пора начать поиски нового коллектива, который охотно примет звездного игрока в свои ряды. Желающих действительно много, в частности, Рамоса к себе приглашают итальянские клубы, а также команды же Саудовской Аравии, где Серхио мог бы серьезно подзаработать.
Бывшие одноклубники Рамоса по Реалу Криштиану Роналду и Карим Бензема уже пригрели себе места в азиатском чемпионате, однако испанцу дорогу туда нет. Все потому, что пассия Серхио не готова к переезду в арабскую страну, поэтому Серхио продолжит выступления в Европе, что обычно увеличивает шансы заинтересованных местных коллективов.
Однако Рамос имеет и вариант, который лежит ему близко к сердцу, а именно Севилья, за которую центральный защитник выступал с 2003 по 2005 год. Если конкретнее, Серхио провел за "рохобланкос" 39 матчей, в которых забил два гола. Именно хорошие выступления в Севилье помогли центрбеку оказаться в Реале и стать звездой мирового футбола. К тому же Рамос на днях находится в столице Андалусии, поэтому это может символизировать легендарный камбэк.
Испанский защитник в ПСЖ
- Серхио Рамос оказался в состоянии французского гранда даром, поскольку в 2021 году у него закончился контракт с Реалом, поэтому парижане заманили испанца в свой состав, не выплачивая за него ни копейки.
- Центрбеку во Франции суждено было играть бок о бок с Лионелем Месси, с которым они долгое время были по разные стороны баррикад и имели ряд конфликтов между собой, однако футболисты быстро нашли общий язык в новой команде.
- Однако у ПСЖ Рамоса сопровождали травмы, поэтому он не смог как следует заиграть во Франции. В частности, Серхио провел 58 матчей в футболке парижан, в которых забил 6 голов и отдал 1 ассист. С ПСЖ Рамос дважды становился чемпионом Франции, а также выигрывал Суперкубок страны.