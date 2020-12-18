Руководство команды Red Bull на следующий сезон решило пригласить пилота Серхио Переса выступать за их команду. Он должен стать партнером Макса Ферстаппена.

В Red Bull официально подтвердили, что сезон 2021 года Серхио Перес проведет в их болиде. А вот Алекс Албон станет резервным и тест-пилотом.

К теме Формула-1 договорились о проведении гонки на легендарной трассе

Напомним, что предыдущий сезон Перес провел в Racing Point, которая со следующего года будет выступать под именем Aston Martin. Однако в новой команде место для Переса не нашлось. Туда перешел Себастьян Феттель, а также остался Лэнс Стролла.

Отметим, что Перес по итогам сезона 2020 года занял четвертое место в зачете пилотов. На его счету победа на Гран-при Сахир, которая стала первой в его карьере. Также он финишировал вторым на Гран-при Турции.

Таким образом, на 2021 год осталось неопределенным одно место пилота. Речь идет о команде Mercedes. У них есть подписанное соглашение с Валттери Боттасом. Однако пока не договорились о контракте с чемпионом Льюисом Хэмилтоном. Но сам Хэмилтон заявил, что готов остаться в команде. Остались только формальности.

Кто выступит в Формуле-1 в следующем сезоне