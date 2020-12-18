Серхио Перес в следующем сезоне будет выступать за Red Bull
Руководство команды Red Bull на следующий сезон решило пригласить пилота Серхио Переса выступать за их команду. Он должен стать партнером Макса Ферстаппена.
В Red Bull официально подтвердили, что сезон 2021 года Серхио Перес проведет в их болиде. А вот Алекс Албон станет резервным и тест-пилотом.
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Напомним, что предыдущий сезон Перес провел в Racing Point, которая со следующего года будет выступать под именем Aston Martin. Однако в новой команде место для Переса не нашлось. Туда перешел Себастьян Феттель, а также остался Лэнс Стролла.
Отметим, что Перес по итогам сезона 2020 года занял четвертое место в зачете пилотов. На его счету победа на Гран-при Сахир, которая стала первой в его карьере. Также он финишировал вторым на Гран-при Турции.
Таким образом, на 2021 год осталось неопределенным одно место пилота. Речь идет о команде Mercedes. У них есть подписанное соглашение с Валттери Боттасом. Однако пока не договорились о контракте с чемпионом Льюисом Хэмилтоном. Но сам Хэмилтон заявил, что готов остаться в команде. Остались только формальности.
Кто выступит в Формуле-1 в следующем сезоне
- Mercedes: Валттери Боттас
- Red Bull: Макс Ферстаппен, Серхио Перес
- Ferrari: Шарль Леклер, Карлос Сайнс
- Renault Фернандо Алонсо, Эстебан Окон
- McLaren: Даниэль Риккардо, Ландо Норрис
- Aston Martin: Лэнс Стролла, Себастьян Феттель
- Alfa Romeo: Кими Райкконен, Антонио Джиовинацци
- Alpha Tauri Пьер Гасли, Юки Цунода
- Haas: Мик Шумахер, Никита Мазепин
- Williams: Джордж Расселл, Николас Латиф
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