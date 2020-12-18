Серхіо Перес наступного сезону виступатиме за Red Bull
Керівництво команди Red Bull на наступний сезон вирішило запросити пілота Серхіо Переса виступати за їх команду. Він має стати партнером Макса Ферстаппена.
В Red Bull офіційно підтвердили, що сезон 2021 року Серхіо Перес проведе в їх боліді. Натомість Алекс Албон стане резервним та тест-пілотом.
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Нагадаємо, що попередній сезон Перес провів у Racing Point, яка з наступного року виступатиме під іменем Aston Martin. Однак в новій команді місце для Переса не знайшлося. Туди перейшов Себастьян Феттель, а також залишився Ленс Стролл.
Відзначимо, що Перес за підсумками сезону 2020 року посів четверте місце в заліку пілотів. На його рахунку перемога на гран-прі Сахіра, яка стала першою в його кар'єрі. Також він фінішував другим на гран-прі Туреччини.
Таким чином на 2021 рік залишилося невизначеним одне місце пілота. Мова йде про команду Mercedes. Вони мають підписану угоду з Валттері Боттасом. Однак поки не домовилися про контракт з чемпіоном Льюїсом Хемілтоном. Але сам Хемілтон заявив, що готовий залишитися в команді. Лишилися лише формальності.
Хто виступить в Формулі-1 наступного сезону
- Mercedes: Валттері Боттас
- Red Bull: Макс Ферстаппен, Серхіо Перес
- Ferrari: Шарль Леклер, Карлос Сайнс
- Renault: Фернандо Алонсо, Естебан Окон
- McLaren: Даніель Ріккардо, Ландо Норріс
- Aston Martin: Ленс Стролл, Себастьян Феттель
- Alfa Romeo: Кімі Райкконен, Антоніо Джиовінацці
- Alpha Tauri: П'єр Гаслі, Юкі Цунода
- Haas: Мік Шумахер, Микита Мазепін
- Williams: Джордж Расселл, Ніколас Латіфі
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