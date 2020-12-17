Сезон Формулы-1 в 2020 году закончился. И уже продолжаются подготовки к новому сезону. Среди них и подписание соглашений с трассами на проведение этапов.

В 2021 году в Формуле-1 запланировали провести сразу 23 этапа. Начать планируют 21 марта в Австралии, а закончить – 5 декабря в Абу-Даби. Но не все места этапов еще известны.

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Однако точно известно, что 21-й этап состоится в Бразилии. Его примет известный автодром "Интерлагос". Гран-при запланировано на 14 ноября. Руководство Формулы-1 подписало соглашение с автодромом до 2025 года.

Поэтому пока неопределенными остаются два этапа – четвертый и пятый. Здесь стоит заметить, что пятый этап Формулы-1 запланирован в Испании на 9 мая, однако стороны еще не подписали соглашение. А вот где состоится четвертый этап – пока неизвестно. На сайте Формулы-1 указана только его дата – 25 апреля.

Что касается "Интерлагос", то трасса и до того была представлена в календаре Формулы-1. Однако в 2020 году гонки там не состоялись из-за пандемии коронавируса.