"Он бьется как больший парень": бывший чемпион мира о преимуществе Фьюри над Усиком

Серхио Мора считает, что Тайсон Фьюри имеет некоторые преимущества над Александром Усиком. Он рассказал, что тактика британца более удачная.

Уже в субботу, 18 мая, в столице Саудовской Аравии на ринге встретятся непобедимые Александр Усик и Тайсон Фьюри. Боксеры будут соревноваться за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

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Серхио Мора рассказал, в чем Фьюри лучше Усика

Бывший чемпион в полусреднем весе считает, что британец имеет преимущество в габаритах и использует "грязные тактики".

Фьюри дерется как более крупный парень. Он больше борется в ринге, использует грязные тактики. Он знает, как прижать соперника своим весом и габаритами. Думаю, это будет ключевым моментом в бою с таким бойцом, как Усик, которого невозможно поймать на мушку. Элементы борьбы в ринге – это то, что Фьюри делает хорошо. Он дерется как большой парень. Это то, что Джошуа не смог сделать против Усика. Он не смог сцепиться и драться как больший боец,

– рассказал Мора.

В частности он считает, что у Фьюри есть немножко от боксера и много от бойца. Также он добавил, что британец имеет более 2 метров роста и к такому невозможно подготовиться.

Поединок должен был состояться 17 февраля, но был перенесен из-за травмы Тайсона Фьюри, который рассек бровь во время тренировок.

Отметим, что накануне стала известна дата реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Они проведут второй бой в октябре, но будут соревноваться уже за три титула.