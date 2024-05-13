Уже вскоре, в ночь с 18 на 19 мая, в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Нужненко рассказал, как Усик может победить Фьюри

Своими ожиданиями от поединка поделился украинский тренер и бывший чемпион WBA в полусреднем весе Юрий Нужненко. По его словам, Усик имеет все шансы на победу.

"Надеюсь на победу Александра. Чтобы он на скоростных качествах... Хотя и Тайсон по скорости не [отстает], еще и вес немного сбросил, подсушился. Но Саша более подвижный, координация движений.

Надеюсь, он его, как говорится, ухандохает. В хорошем смысле. Обманет, переиграет. Если еще несколько раз хорошо попадет, это собьет ритм и настроение Тайсону. Дай бог, чтобы не было никаких грязных трюков с его стороны. А так все будет хорошо", – сказал Нужненко.

Справка. Усик и Фьюри должны были провести объединительный поединок 17 февраля, однако он уже второй раз был перенесен из-за травмы Тайсона. Бой перенесли на 18 мая.

Отметим, что и Усик, и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге. Александр выиграл каждый из 21-го поединка, а Тайсон победил в 34 боях из 35-ти, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.