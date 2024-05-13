Вже у суботу, 18 травня, у столиці Саудівської Аравії на рингу зустрінуться непереможні Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі. Боксери змагатимуться за титул абсолютного чемпіона у надважкій вазі.
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Серхіо Мора розповів, у чому Ф'юрі краще Усика
Колишній чемпіон у напівсередній вазі вважає, що британець має перевагу в габаритах та використовує "брудні тактики".
Ф'юрі б'ється як більший хлопець. Він більше бореться в рингу, використовує брудні тактики. Він знає, як притиснути суперника своєю вагою і габаритами. Думаю, це буде ключовим моментом у бою з таким бійцем, як Усик, якого неможливо піймати на мушку. Елементи боротьби в рингу – це те, що Ф'юрі робить добре. Він б'ється як великий хлопець. Це те, що Джошуа не зміг зробити проти Усика. Він не зміг зчепитися і битися як більший боєць,
– розповів Мора.
Зокрема він вважає, що у Ф'юрі є трошки від боксера і багато від бійця. Також він додав, що британець має понад 2 метри зросту і до такого неможливо підготуватися.
Зазначимо, що напередодні стала відома дата реваншу між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Вони проведуть другий бій у жовтні, але змагатимуться вже за три титули.