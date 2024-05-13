Вже у суботу, 18 травня, у столиці Саудівської Аравії на рингу зустрінуться непереможні Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі. Боксери змагатимуться за титул абсолютного чемпіона у надважкій вазі.

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Серхіо Мора розповів, у чому Ф'юрі краще Усика

Колишній чемпіон у напівсередній вазі вважає, що британець має перевагу в габаритах та використовує "брудні тактики".

Ф'юрі б'ється як більший хлопець. Він більше бореться в рингу, використовує брудні тактики. Він знає, як притиснути суперника своєю вагою і габаритами. Думаю, це буде ключовим моментом у бою з таким бійцем, як Усик, якого неможливо піймати на мушку. Елементи боротьби в рингу – це те, що Ф'юрі робить добре. Він б'ється як великий хлопець. Це те, що Джошуа не зміг зробити проти Усика. Він не зміг зчепитися і битися як більший боєць,

– розповів Мора.

Зокрема він вважає, що у Ф'юрі є трошки від боксера і багато від бійця. Також він додав, що британець має понад 2 метри зросту і до такого неможливо підготуватися.

Нагадаємо. Поєдинок мав відбутись 17 лютого, але був перенесений через травму Тайсона Ф'юрі, який розсік брову під час тренувань.

Зазначимо, що напередодні стала відома дата реваншу між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Вони проведуть другий бій у жовтні, але змагатимуться вже за три титули.