Невдалий виступ збірної України на Євро-2024 потягнув за собою багато чуток про можливе звільнення нинішнього тренера Сергія Реброва. Повідомляють про те, що клуби з ОАЕ цікавляться наставником української команди та пропонують йому більшу зарплату, ніж він отримує в збірній.

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Ребров у збірній України

Повідомляють, що на посту головного тренера збірної Сергія Реброва може замінити італієць Андреа Малдера. До цього італійський спеціаліст вже працював у тренерському штабі національної команди. Контракт Реброва з УАФ дійсний до чемпіонату світу 2026 року.

Це бажання президента УАФ? Хочеться вірити, що ні. Ось зараз піди пошукай кращого тренера, ніж Ребров. Я не хочу бути адвокатом Реброва, але рік тому він зробив сильний крок. Коли після офігенного контракту в Еміратах пішов працювати за менші гроші до збірної. Зараз за ним також стоїть черга клубів із ОАЕ, Саудівської Аравії. Без роботи він точно не залишиться. Чи буде наша збірна з найкращим тренером – це для мене відкрите питання,

– написав Бурбас.

В збірній України Малдера працював з Андрієм Шевченко, він займав посаду аналітика матчів української команди. Останнім місцем роботи італійського спеціаліста був Брайтон з АПЛ.

Нагадаємо, що раніше була інформація про те, що на зайняти посаду президента Української асоціації футболу пропонували Сергію Станіславовичу, а не Андрію Шевченко. Перший матч у Лізі націй збірна України зіграє проти Албанії 7 вересня 2024 року.