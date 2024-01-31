32-летний украинский опорник вышел в стартовом составе Вестерло и помог сопернику забить в первом тайме. Сидорчук хотел прервать передачу во вратарскую, но срезал мяч в собственные ворота. Мяч залетел в сетку владений хозяев за какой-то невероятной траекторией полета, которая дезориентировала даже голкипера, пишет 24 Канал.

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Курьезный автогол украинца

Правда, этот курьезный автогол Сергея никак не повлиял на результат его команды, которая до этого уже наколотила четыре мяча в ворота Серкля. Со счетом 4:1 команды ушли на перерыв.

Видео автогола Сидорчука за Вестерло

Вторая часть поединка не была богата результативными ударами. Только в компенсированное время матча Серкль отквитал еще один гол и установил окончательный счет встречи 4:2.

Следует отметить, что с 69-й минуты Вестерло играло в меньшинстве из-за удаления флангового защитника Тура Ромменса. А Сидорчук отыграл все 90 минут.

Благодаря этой победе Вестерло набрало уже 25 баллов и занимает 10 место в турнирной таблице Жупиле лиги. Серкль с 33 очками идет 7-м.

Свой следующий поединок клуб Сидорчука проведет 3 февраля дома против Львена в рамках 24-го тура чемпионата Бельгии.

К слову. Сергей Сидорчук провел свой 17 матч за Всетело (1 гол 1 ассист). Напомним, что опорник покинул Динамо Киев в сентябре 2023-го года и подписал контракт с бельгийским клубом до конца июня 2026-го.