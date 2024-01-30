Оба гола украинский форвард забил в первом тайме матча против Лидса. Уже на 16 минуте вторая команда Сандерленда размочила нули на табло благодаря мячу Джонса 0:1. Дальше за дело взялся Назарий Русин передает 24 Канал.

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Быстрый дубль украинца

Шесть минут понадобилось украинцу, чтобы оформить дубль. Сначала Назарий продемонстрировал технику и владение мячом пробив из-под соперника.

А уже во втором взятии ворот хозяев откликнулся на передачу на ход оторвавшегося от защитников Лидса "пошил в дураки" голкипера и сделал счет матча разгромным 0:3 в пользу Сандерленда U-21.

Видео дубль Русина по Сандерленду U-21

В текущем сезоне-2023/2024 Русин принял участие в 17 матчах, в которых забил 4 гола (3 из которых за вторую команду Сандерленда) и отдал 2 ассиста.

Напомним, что украинец в сентябре 2023-го года подписал контракт с "черными котами" до конца июня 2027-го года. Также есть опция пролонгации соглашения еще на год. Но заиграл нападающий не сразу. Все из-за проблем с документами.

24 сентября 2023 провел свой первый матч в Англии.

К слову. Первая команда Сандерленда идет лишь на 7-м месте в Чемпионшипе, набрав 43 балла в 29-ти сыгранных поединках. В то же время Сандерленд U-21 с 20 очками занимает 5-ю позицию в Премьер-лиге 2 после 12 туров.