Еще с 2014 года принял предложения врага
Во временно оккупированном Херсоне российские власти решили создать новый футбольный клуб на базе уже имеющегося Кристалла. Пропагандистские телеграмм-каналы сообщили, что новая команда получила название Фрегат.
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Главным тренером пророссийской команды стал Сергей Шевченко. 64-летний специалист, ранее возглавлявший украинский футбольный клуб Николаев, накануне этого назначения встретился с представителем самопровозглашенной Херсонской военно-гражданской администрации.
Интересно, что это уже далеко не первое предательство Сергея Шевченко. После аннексии Крыма специалист возглавил Таврию, выступавшую в чемпионате оккупированного Крыма. этот тренер с пророссийской позицией с февраля по июнь 2016-го работал ассистентом главного наставника в российском Сахалине.
Что известно о тренере-изменнике из Украины
- Свою тренерскую карьеру начал в 2002 году в Нефтянике. Вернулся туда в 2009 году. Во время перерыва работал с Игросервисом и Севастополем. где был помощником главного коуча.
- В июле 2010-го снова вернулся в Севастополь.
- С начала 2011-го работал ассистентом тренера в Таврии. А уже через три года занял должность главного наставника команды.
- В 2016-м уехал во вражеский российский чемпионат. Даже после этого вернулся в Украину и возглавил выступавший за Херсон украинский Кристалл. Однако возглавлял команду только с 27 января по 15 февраля 2021 года.
- В конце июня того же года стал тренером клуба из Николаева, где продержался всего три матча.