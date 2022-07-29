Еще с 2014 года принял предложения врага

Во временно оккупированном Херсоне российские власти решили создать новый футбольный клуб на базе уже имеющегося Кристалла. Пропагандистские телеграмм-каналы сообщили, что новая команда получила название Фрегат.

Читайте также Бордо выкупил у Шахтера футболиста сборной Украины

Главным тренером пророссийской команды стал Сергей Шевченко. 64-летний специалист, ранее возглавлявший украинский футбольный клуб Николаев, накануне этого назначения встретился с представителем самопровозглашенной Херсонской военно-гражданской администрации.

Интересно, что это уже далеко не первое предательство Сергея Шевченко. После аннексии Крыма специалист возглавил Таврию, выступавшую в чемпионате оккупированного Крыма. этот тренер с пророссийской позицией с февраля по июнь 2016-го работал ассистентом главного наставника в российском Сахалине.

Что известно о тренере-изменнике из Украины