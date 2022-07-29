Ще з 2014 року прийняв пропозиції ворога

У тимчасово окупованому Херсоні російська влада вирішила створили новий футбольний клуб на базі вже наявного Кристала. Пропагандистські телеграм-канали повідомили, що нова команда отримала назву Фрегат.

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Головний тренером проросійської команди став Сергій Шевченко. 64-річний спеціаліст, який раніше очолював український футбольний клуб Миколаїв, напередодні цього призначення зустрівся з представником самопроголошеної Херсонської військово-цивільної адміністрації.

Цікаво, що це вже далеко не перша зрада Сергія Шевченка. Після анексії Криму фахівець очолив Таврію, яка виступала в чемпіонаті окупованого Криму. також цей тренер із проросійською позицією із лютого по червень 2016-го працював асистентом головного наставника у російському Сахаліні.

Що відомо про тренера-зрадника із України