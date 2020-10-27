Украинский тренер Сергей Ребров успел побыть наставником трех клубов. Кроме "Динамо", Сергей Ребров работал в "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии, а ныне возглавляет "Ференцварош" (Венгрия).

"Динамо" перед матчем Лиги чемпионов против "Ференцвароша" (28 октября) сравнило достижения Реброва во главе венгерского и украинского клуба. Об этом сообщает 24 канал.

К теме: Ребров или Луческу: кто выиграет матч Лиги чемпионов "Ференцварош" – "Динамо"

Статистика Реброва

Во главе "Динамо", которое Ребров возглавлял с 2014 по 2017 год, он провел 137 матчей (94 победы, 20 ничьих и 23 поражения). В среднем за игру "Динамо" с Ребровым добывало 2,20 очков.

На посту наставника "Ференцвароша", в котором Ребров работает с 2018-го, он провел 98 матчей – 62 победы, 22 ничьи, 14 поражений. В среднем за игру во главе "фради" Ребров получает 2,12 очка.

Вместе с "Динамо" Ребров выиграл 5 трофеев: дважды чемпионат и Кубок Украины и один раз Суперкубок Украины.

Во главе "Ференцвароша" Ребров дважды подряд становился чемпионом Венгрии.

Матч 2-го тура Лиги чемпионов "Ференцварош" – "Динамо" состоится 28 октября. Начало игры в 22:00.