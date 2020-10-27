Український тренер Сергій Ребров встиг побути наставником трьох клубів. Окрім "Динамо", Сергій Ребров працював в "Аль-Ахлі" із Саудівської Аравії, а нині очолює "Ференцварош" (Угорщина).

"Динамо" перед матчем Ліги чемпіонів проти "Ференцвароша" (28 жовтня) порівняло досягнення Реброва на чолі угорського та українського клубу. Про це повідомляє 24 канал.

До теми: Ребров чи Луческу: хто виграє матч Ліги чемпіонів "Ференцварош" – "Динамо"

Статистика Реброва

На чолі "Динамо", яке Ребров очолював з 2014 до 2017 року, він провів 137 матчів (94 перемоги, 20 нічиїх та 23 поразки). У середньому за гру "Динамо" з Ребровим здобувало 2,20 очок.

На посаді наставника "Ференцвароша", в якому Ребров працює з 2018-го, він провів 98 матчів – 62 перемоги, 22 нічиї, 14 поразок. У середньому за гру на чолі "фраді" Ребров здобуває 2,12 очка.

Разом з "Динамо" Ребров виграв 5 трофеїв: двічі чемпіонат та Кубок України та одного разу Суперкубок України.

На чолі "Ференцвароша" Ребров двічі поспіль ставав чемпіоном Угорщини.

Матч 2-го туру Ліги чемпіонів "Ференцварош" – "Динамо" відбудеться 28 жовтня. Початок гри о 22:00.