Наступник Шевченка

Цю інформацію видання з посиланням на джерела у Будинку футболу, 47-річний Сергій Ребров буде новим тренером "синьо-жовтих". У понеділок, 9 серпня, наставник буде офіційно представлений.

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Ребров вже домовився про дострокове розірвання контракту з Аль-Айном. Українець лише у червні 2021 року очолив клуб із ОАЕ.

Сергій Станіславович підпише 2-річну угоду з опцією пролонгації на один рік. Новий тренерський штаб готуватиме збірну України до поєдинків відбору чемпіонату світу-2022. Найближчі відбіркові матчі для "синьо-жовтих" – 1 вересня на виїзді зі збірною Казахстану та 4 вересня вдома з французами.