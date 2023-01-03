Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров открыл занавес своего будущего в клубе ОАЭ. Украинский наставник доработает сезон-2022/2023 в Аль-Айне. Хотя его активно сватают в сборную Украины, вступившей в 2023 год без главного тренера.

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Ребров: Возвращаемся к работе

У Александра Петракова истек контракт. Однако Ребров тоже не спешит вносить кардинальные изменения в своей тренерской карьере. Сохранение места в АльАйне может не понравиться фанатам команды, которые требуют отставки тренера. Болельщики недовольны выступлениями команды, которые она показывает в последнее время.

Возвращаемся к работе. Мы будем прилагать все усилия, чтобы 2023 год стал для нас успешным и привел к удачному завершению этого сезона,

– написал наставник.

Важно! Контракт Реброва с Аль-Айном рассчитан до конца июня 2023 года. Команда под его руководством уже провела 48 матчей и получила два трофея.

Отметим, что аккаунт в инстаграмме Ребров создал только в конце 2022 года. До этого Сергея Станиславовича не было в социальных сетях.

Интересно, что в прошлом сезоне-2021/2022 эти же болельщики пели оды Реброву, приведшему Аль-Айн к чемпионству в ОАЭ.

2022 подопечные украинского специалиста закончили на необычной для них 7-й позиции. За 12 туров команда Реброва набрала 19 очков. До лидера чемпионата ОАЭ отставание в 7 баллов.