В понедельник, 3 июня, сборная Украины проведет товарищеский матч против национальной команды Германии в рамках подготовки к чемпионату Европы 2024. "Сине-желтые" почти в полном составе готовятся к этому спаррингу.

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Ребров рассказал, когда Лунин приедет в расстановку сборной

Исключением является голкипер мадридского Реала Андрей Лунин, который накануне стал победителем Лиги чемпионов в составе "сливочных". Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, когда Лунин прибудет в расположение команды.

Сегодня и завтра у Реала какое-то, я не знаю, празднование победы в Лиге чемпионов, поэтому мы разрешили ему остаться с командой, я считаю, он это заслуживает. Он присоединится к команде в Варшаве, когда мы переедем после игры против сборной Германии,

– сказал Ребров.

Товарищеский матч Германия – Украина состоится на стадионе "Макс-Морлок-Штадион" в Нюрнберге. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по Киеву.

Напомним, что соперниками сборной Украины на групповом раунде Евро-2024 будут национальные команды Румынии, Словакии и Бельгии. Чемпионат Европы состоится с 14 июня по 14 июня в 10 городах Германии.