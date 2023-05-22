После финала примем решение: Ребров прокомментировал слухи о контракте со сборной Украины

Команда Сергея Реброва и Андрея Ярмоленко пробились в финал Кубка лиги ОАЭ. Именно после финального поединка решится дальнейшая судьба украинского тренера.

В воскресенье, 21 мая, в ответном матче 1/2 финала Кубка лиги ОАЭ Аль-Айн минимально уступил Аль-Насру со счетом 0:1. Однако благодаря победе (4:1) в первом матче команда Реброва вышла в финал турнира.

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Ребров не подтвердил контракт со сборной Украины

На послематчевой пресс-конференции украинский тренер прокомментировал выход в финал Кубка лиги.

"Во второй половине игры эффективность игроков снизилась, и это связано с погодным фактором. Теперь мы должны хорошо подготовиться к финалу.

Для меня нет разницы, с кем играть в финале Кубка лиги ОАЭ, но я считаю, что игроки с нетерпением ждут встречи с Аль-Шарджей», – рассказал Ребров.

Также журналисты поинтересовались будущим Реброва. Недавно известен инсайдер Фабрицио Романо сообщил о подписанном контракте 48-летнего тренера со сборной Украины.

Уверяю вас, что моя любовь к клубу Аль-Айн безгранична, а мой контракт все еще действителен и заканчивается через месяц. После финального матча мы примем решение,

– сказал Ребров.

Отметим, что финал Кубка лиги ОАЭ состоится в субботу, 27 мая. Контракт Реброва с Аль-Айном истекает 30 июня 2023 года.

К слову. В полуфинальном матче с Аль-Насром капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко отыграл весь матч, но результативными действиями не отличился. В первом полуфинале украинец забил гол с пенальти.