В первом туре Лиги наций Украина проиграла Албании 1:2. Во втором матче "сине-желтым" нужно было реабилитироваться в глазах своих болельщиков, но "закопали" себя еще больше, информирует 24 Канал.

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Последний вопрос остался без ответа

Чехия первой забила, впоследствии довела преимущество до двух голов 3:1 и в итоге победила Украину 3:2. В составе украинской сборной забивали Владислав Ванат и Георгий Судаков.

После стартовых двух туров Лиги наций Украина является единственной сборной в группе В1, которая идет с нулем в активе. Грузия набрала максимальные 6 баллов, Албания и Чехия получили по 3 пункта.

Во время послематчевого флеш-комментария главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров поделился первыми впечатлениями от проигранной игры. Один из вопросов журналиста MEGOGO о заменах так и остался без ответа. Украинский наставник заблаговременно ушел из зоны интервью. Похоже, что наставнику не понравились острые, но меткие вопросы от представителя СМИ.

Ребров проигнорировал вопросы журналиста MEGOGO: смотрите видео

На послематчевой пресс-конференции Сергей Ребров рассказал, имеет ли претензии к команде после поражения.

Следующий матч Украина в Лиге наций проведет в октябре 2024 года – 11 октября против Грузии, а 14 октября против Чехии.