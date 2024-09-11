У першому турі Ліги націй Україна програла Албанії 1:2. У другому матчі "синьо-жовтим" потрібно було реабілітуватися в очах своїх уболівальників, але "закопали" себе ще більше, інформує 24 Канал.

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Останнє запитання залишилось без відповіді

Чехія першою забила, згодом довела перевагу до двох голів 3:1 та у підсумку перемогла Україну 3:2. У складі української збірної забивали Владислав Ванат та Георгій Судаков.

Після стартових двох турів Ліги націй Україна є єдиною збірної у групі В1, яка йде із нулем в активі. Грузія набрала максимальні 6 балів, Албанія та Чехія здобули по 3 пункти.

Під час післяматчевого флеш-коментаря головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров поділився першими враженнями від програної гри. Одне із запитань журналіста MEGOGO про заміни так і залишилось без відповіді. Український наставник завчасно пішов із зони інтерв'ю. Схоже, що наставнику не сподобались гострі, але влучні запитання від представника ЗМІ.

Ребров проігнорував запитання журналіста MEGOGO: дивіться відео

На післяматчевій пресконференції Сергій Ребров розповів, чи має претензії до команди після поразки.

Наступній матчі Україна у Лізі націй проведе у жовтні 2024 року – 11 жовтня проти Грузії, а 14 жовтня проти Чехії.