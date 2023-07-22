33-летний атакующий полузащитник примеряет футболку румынского ЧФР из Клуж-Напоки. Футбольный инсайдер сообщил, что стороны заключат контракт на 2 года.

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Снова будет играть вблизи украинской границы

Многие сватали Коноплянку в португальский чемпионат, но Евгений выбрал совсем другое направление продолжения профессиональной карьеры.

Новый клуб украинского футболиста в прошлом сезоне стал третьим. В новом-2023/2024 ЧФР лидирует в таблице после двух сыгранных матчей, набрав максимальные 6 очков.

Последним клубом Коно была польская Краковия, с которой украинец стал 7-м по итогам сезона-2022/2023 в Экстраклассе. Клуб бывшего футболиста сборной Украины набрал 46 баллов в 34 турах и не смог квалифицироваться в еврокубки на следующий сезон.

В футболке польского клуба успел провести 38 встреч – 4 гола и 2 ассиста.

Карьера Коноплянки идет к своему логическому окончанию