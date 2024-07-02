Сезон-2023/2024 домашним стадионом Шахтера была "Арена Львов". Однако новый сезон "горняки" уже будут играть на новом стадионе.

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Новый домашний стадион Шахтера

Домашние матчи УПЛ в сезоне-2024/2025 "горняки" будут принимать на "Арене Левый Берег". Об этом рассказал президент ФК Левый Берег Николай Лавренко.

С нового сезона на нашем стадионе будут играть две команды – Левый берег и Шахтер. Сейчас вам об этом скажу официально. Если Шахтер в этот день не будет играть по календарю или когда это выпадает на матчи перед Лигой чемпионов и им будет удобнее играть во Львове, он имеет право уступить другой команде,

– отметил Лавренко.

Также он добавил, что Шахтер может на своих матчах брендировать стадион, ставить LED-панели.

"Они изучали работу наших специалистов и остались довольными. Сейчас мы изучаем возможность увеличить количество мест для зрителей, чтобы на матчах Шахтера была максимальная заполняемость трибун", – заявил президент Левого Берега.

Справка. Сезон-2024/2025 в УПЛ стартует 3 августа 2024 года.

Отметим, что в сезоне-2023/2024 Шахтер стал чемпионом Украины и завоевал Кубок Украины.