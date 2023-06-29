Подопечные Руслана Ротаня со второго места вышли в четвертьфинал молодежного чемпионата Европы-2023. В последнем матче группового этапа украинцы на равных играли с сильной сборной Испании (2:2) и даже могли победить. Лишь досадный гол Руиса на последней минуте матча лишил "сине-желтых" первой строчки в турнирной таблице.

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Мощная поддержка Реброва

За игрой "молодежки" в этом матче наблюдал наставник сборной Украины Сергей Ребров. Он приехал в Румынию поддержать Ротаня и его подопечных, а также посмотреть кандидатов в главную команду.

Решил поддержать нашу сборную, выразил благодарность за то, что они прошли в следующий раунд. Они очень заслужили этот выход. Также мне очень интересно посмотреть на кандидатов в сборную,

– сказал Ребров.

По мнению 49-летнего тренера, украинцы заслужили выход из группы. Ребров пообещал, что в воскресенье посетит четвертьфинальный поединок.

Мне нравится нынешняя игра команды, о чем я уже говорил раньше. Украинские игроки сейчас показывают достойный уровень футбола и вполне заслуживают выхода в следующий раунд. К сожалению, я приехал только на этот матч, хотя планировал раньше. Уверен, что на следующий матч плей-офф я так же приеду и поддержу наших ребят,

– рассказал Ребров.

По словам Реброва, главная задача молодежной сборной – это подготовка футболистов для главной команды.

Уверен, что в Украине очень много талантливых ребят. Очень важно, чтобы мы нашли верный подход к ним. Первая задача — подготовить игроков для первой команды, поэтому важнее, чтобы все команды играли примерно в одну модель игры,

– отметил Сергей Станиславович.

Отметим, что у 5 игроков команды Ротаня есть опыт выступлений за национальную сборную Украины. Это Михаил Мудрик (11 матчей), Георгий Судаков (7 матчей), Анатолий Трубин (7 матчей), Даниил Сикан (6 матчей, 1 гол), Владислав Ванат (3 матча). Также вызывался в лагерь главной команды страны Артем Бондаренко, но еще не успел дебютировать.

Важно! 2 июля молодежная сборная Украины сыграет четвертьфинальный поединок против сверстников из Франции. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.